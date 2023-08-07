«Хлебушек добавил +10 к скорости». Spittin' Chiclets пошутил над новым стилем Панарина
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Известный североамериканский подкаст Spittin' Chiclets в официальном «твиттере» шутливо прокомментировал новый стиль российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина. Этим летом форвард сбрил кудряшки — теперь он лысый. Обновлённым образом хоккеист «рейнджеров» удивил многих болельщиков.
«Хлебушек только что добавил +10 к скорости своей новой стрижкой», — говорится в сообщении.
Фото: Социальные сети Бена Чамба
Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард сыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.
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