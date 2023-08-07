«Питтсбург» установил клубный рекорд благодаря обмену Эрика Карлссона

«Питтсбург Пингвинз» установил клубный рекорд благодаря сделке по переходу защитника Эрика Карлссона из «Сан-Хосе Шаркс», сообщает журналист Боб Гроув на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что этот обмен стал самым крупным в истории «пингвинов». В сделку было включено 12 активов. Эта сделка побила предыдущий рекорд из девяти активов — когда в «Питтсбург» перешёл Фил Кессел в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Тогда в сделке приняли участие девять активов (пять — со стороны «кленовых листьев»). Ещё три сделки включали восемь активов: обмен Ковалёва в «Нью-Йорк Рейнджерс» в феврале 2003-го; Саттера — в «Филадельфию Флайерз» в ноябре 1983-го; Иннесса — также в стан «лётчиков» в марте 1976-го.
Напомним, «Питтсбург» получил защитника Эрика Карлссона («Сан-Хосе»), нападающего Рема Питлика («Монреаль»), нападающего Диллона Хамалюка («Сан-Хосе») и выбор от «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта-2026. «Сан-Хосе» заработал выбор от «Пингвинз» в первом раунде драфта-2024, нападающего Микаэля Гранлунда («Питтсбург»), защитника Яна Рутту («Питтсбург») и нападающего Майка Хоффмана («Монреаль»). «Монреаль» приобрёл от «Питтсбурга» второй раунд драфта-2025, а также игроков «Пингвинз»: защитника Джеффа Питри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легаре.
- 7 августа 2023
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