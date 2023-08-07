Аналитик НХЛ сравнил ситуацию Драйзайтля в «Эдмонтоне» с ситуацией Малкина в «Питтсбурге»
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Аналитик NHL Network И Джей Градек поделился мнением о нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Леоне Драйзайтле. Специалист сравнил ситуацию немецкого хоккеиста с ситуацией российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
«У него большой талант к созданию опасных моментов. Я думаю, что он немного в той же ситуации, в которой Евгений Малкин был в «Питтсбурге» — после Сидни Кросби. Они привлекают много внимания… Драйзайтль — один из главных лучших игроков в НХЛ, без сомнения», — приводит слова Градека официальный сайт НХЛ.
Отметим, что, вероятнее всего, аналитик NHL Network имеет в виду ту ситуацию, при которой один из партнёров затмевает другого. Так, Кробси пользуется большей популярностью, чем Малкин, а Драйзайтль — чем Коннор Макдэвид.
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