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Журналист из США: если стратегия «Питтсбурга» сработает, то может изменить мышление клубов

Журналист из США: если стратегия «Питтсбурга» сработает, то может изменить мышление клубов
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Североамериканский журналист Дрю Ливингстоун прокомментировал переход защитника Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз».

«Пингвинз» были единственной командой, средний возраст которой в конце прошлого сезона превышал 30 лет.

С тех пор к ним добавилось ещё пять игроков старше 30… 33-летний Карлссон, 34-летний Эллер, 31-летний Аччари, 32-летний Смит, 30-летний Нието. Сейчас у них всего три нападающих моложе 30 лет (+ Гюнцель в списке долгосрочно травмированных).

Это смелая стратегия — так много ставить на опыт. Но если она сработает, то может изменить мышление многих других команд в будущем», — говорится в сообщении.

Напомним, «Питтсбург» получил защитника Эрика Карлссона («Сан-Хосе»), нападающего Рема Питлика («Монреаль»), нападающего Диллона Хамалюка («Сан-Хосе») и выбор от «Сан-Хосе» в третьем раунде драфта-2026. «Сан-Хосе» заработал выбор от «Пингвинз» в первом раунде драфта-2024, нападающего Микаэля Гранлунда («Питтсбург»), защитника Яна Рутту («Питтсбург») и нападающего Майка Хоффмана («Монреаль»). «Монреаль» приобрёл от «Питтсбурга» второй раунд драфта-2025, а также игроков «Пингвинз»: защитника Джеффа Питри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легаре.

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