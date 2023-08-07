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«Может быть, это просто паранойя». В «Питтсбурге» прокомментировали обмен Эрика Карлссона

«Может быть, это просто паранойя». В «Питтсбурге» прокомментировали обмен Эрика Карлссона
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Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас прокомментировал обмен с «Сан-Хосе Шаркс» и переход Эрика Карлссона.

«Это был довольно длительный процесс с «Сан-Хосе»… Обмен даёт нам необходимую гибкость. Нам нужно улучшить нашу способность выводить шайбу из своей зоны, и Эрик делает это.

Обмен Карлссона после пропуска плей-офф? Это подтверждение — у нас есть шанс и возможность побороться за чемпионство… Я знаю, что многие будут сомневаться в команде… У нас есть вера, и это моя задача — проложить путь.

Беспокойство о том, что Карлссона заберёт другая команда? Ты всегда об этом думаешь. Может быть, это просто паранойя. Ты не ложишься спать всю ночь, глядя в потолок и думая о том, как ты собираешься это сделать», — приводит слова Дубаса официальный «твиттер» «Питтсбурга».

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