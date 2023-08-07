Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонид Тамбиев высказался о первом в истории трофее «Адмирала»

Леонид Тамбиев высказался о первом в истории трофее «Адмирала»
Комментарии

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче Sochi Hockey Open с «Сочи» (5:0). Кроме того, наставник высказался о первом в истории трофее дальневосточной команды.

«В принципе, для этого времени года мы провели целостный, хороший, качественный матч. За исключением второго периода, когда немного отдали инициативу сопернику. Хорошую победу одержали, завтра отыграем последний матч турнира и поедем дальше.

Первый трофей в истории клуба? Любая победа для «Адмирала» в копилку, в уверенность, в рабочую атмосферу. Победа она и есть победа, к тому же в таком престижном турнире. Для нас это шаг большой вперёд», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Адмирал» разгромил «Сочи» со счётом 5:0 и досрочно стал победителем Sochi Hockey Open
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023