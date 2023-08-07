Леонид Тамбиев высказался о первом в истории трофее «Адмирала»

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче Sochi Hockey Open с «Сочи» (5:0). Кроме того, наставник высказался о первом в истории трофее дальневосточной команды.

«В принципе, для этого времени года мы провели целостный, хороший, качественный матч. За исключением второго периода, когда немного отдали инициативу сопернику. Хорошую победу одержали, завтра отыграем последний матч турнира и поедем дальше.

Первый трофей в истории клуба? Любая победа для «Адмирала» в копилку, в уверенность, в рабочую атмосферу. Победа она и есть победа, к тому же в таком престижном турнире. Для нас это шаг большой вперёд», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.