Тамбиев: я бы не отказался усилить пару позиций в «Адмирале», но не всё от меня зависит

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался после победы в матче Sochi Hockey Open с «Сочи» (5:0).
«Нет, меня не тревожит, что «Адмирал» уже сейчас выглядит хорошо. Мы знаем, что будем делать дальше и куда ребят направлять. Мне главное, чтобы через такие победы пришла правильная философия.
Сейчас мы приедем, подведём итоги турнира, всё посчитаем, под микроскопом посмотрим. Но селекция всё равно продолжается, я бы не отказался пару позиций усилить, но не от меня всё зависит», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, ранее в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).
- 7 августа 2023
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