Главный тренер ХК «Сочи» высказался после разгромного поражения от «Адмирала»

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал разгромное поражение во встрече Sochi Hockey Open с «Адмиралом» (5:0).

«Вчера потеряли много сил и эмоций, и сегодня ничего не получилось. Против нас играла хорошая команда с выстроенной обороной, и у нас не получилось её взломать. Были моменты, но не забили, и игра повернулась не в нашу сторону.

Соглашусь, что много информации получили от такого поражения. Много есть над чем работать, так что будем работать», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в Сочи на стадионе «Шайба» закончился очередной матч турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).