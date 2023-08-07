Завьялов: Билялетдинов — великий тренер. Что у него взял? Этикет во всём

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов, помогавший Зинэтуле Билялетдинову в «Ак Барсе», поделился мнением об опытном специалисте.
«Зинэтула Хайдярович — это великий тренер. Что у него взял? Этикет. Этикет во всём. Это этикет в тренировочном процессе, этикет в общении с игроками. Этикет в жизни.
Вообще во всех аспектах — и неважно, спортивная это жизнь или нет. Вы знаете, мне повезло, что я был помощником у такого тренера. И до сих пор, когда общаемся с ним, у нас есть определённые разговоры по всем темам – по спорту, по жизни.
Давал ли он мне советы после назначения? Давайте это останется между нами (улыбается). Я считаю, у нас хорошие отношения. И я очень рад, что эти отношения продолжаются и что есть такой человек, который в определённую минуту поможет общением», — сказал Завьялов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полное интервью можно будет прочитать завтра на «Чемпионате» в 10:00.
- 7 августа 2023
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