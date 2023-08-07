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Результаты и турнирная таблица после пятого игрового дня Sochi Hockey Open

Сегодня, 7 августа, состоялось два матча в рамках турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024.

В первой встрече омский «Авангард» сыграл со сборной России. Встреча завершилась в серии буллитов победой национальной команды со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Героем матча стал нападающий «ястребов» Денис Венгрыжановский, оформивший дубль и отдавший результативную передачу.

Для сборной России этот успех стал первым на турнире.

Во втором матче дня местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Благодаря этой победе «Адмирал» стал победителем Sochi Hockey Open.

Завтра, 8 августа, состоятся следующие матчи: «Авангард» — «Адмирал» (15:00 мск), сборная России — СКА (19:30 мск).

Турнирная таблица турнира Sochi Hockey Open: