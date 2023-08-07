Результаты и турнирная таблица после пятого игрового дня Sochi Hockey Open

Сегодня, 7 августа, состоялось два матча в рамках турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024.
В первой встрече омский «Авангард» сыграл со сборной России. Встреча завершилась в серии буллитов победой национальной команды со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Героем матча стал нападающий «ястребов» Денис Венгрыжановский, оформивший дубль и отдавший результативную передачу.
Для сборной России этот успех стал первым на турнире.
Во втором матче дня местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Благодаря этой победе «Адмирал» стал победителем Sochi Hockey Open.
Завтра, 8 августа, состоятся следующие матчи: «Авангард» — «Адмирал» (15:00 мск), сборная России — СКА (19:30 мск).
Турнирная таблица турнира Sochi Hockey Open:
- 7 августа 2023
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23:55
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23:20
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23:00
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22:55
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22:40
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22:29
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22:21
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22:19
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22:17
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21:57
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21:42
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21:32
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20:59
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20:36
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20:18
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19:59
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19:35
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19:01
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18:48
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18:16
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17:55
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17:50
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17:47
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17:45
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17:42
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17:23
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17:03
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16:58
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16:21
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15:42
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15:30
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15:16
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15:00
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14:45
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14:23