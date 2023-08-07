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Результаты и турнирная таблица после пятого игрового дня Sochi Hockey Open

Результаты и турнирная таблица после пятого игрового дня Sochi Hockey Open
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Сегодня, 7 августа, состоялось два матча в рамках турнира Sochi Hockey Open сезона-2023/2024.

В первой встрече омский «Авангард» сыграл со сборной России. Встреча завершилась в серии буллитов победой национальной команды со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Героем матча стал нападающий «ястребов» Денис Венгрыжановский, оформивший дубль и отдавший результативную передачу.

Для сборной России этот успех стал первым на турнире.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 14:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Б
Россия
0:1 Бучельников (Грудинин) – 00:52 (5x5)   1:1 Пьянов (Венгрыжановский, Трикозов) – 21:20 (5x3)   1:2 Демидов (Синяткин) – 25:29 (5x5)   2:2 Венгрыжановский (Рейнгардт, Куликов) – 31:25 (5x5)   2:3 Великов (Гуляев, Климов) – 41:45 (5x5)   3:3 Венгрыжановский (Рейнгардт) – 51:45 (5x5)   3:4 Чефанов – 65:00

Во втором матче дня местный «Сочи» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой дальневосточной команды со счётом 5:0 (2:0, 1:0, 2:0). Благодаря этой победе «Адмирал» стал победителем Sochi Hockey Open.

Лига Ставок Sochi Hockey Open. Лига Ставок Sochi Hockey Open
07 августа 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Чудинов (Горшков, Берлёв) – 17:49 (5x5)   0:2 Чебыкин (Берлёв, Хомченко) – 18:47 (5x5)   0:3 Ибатуллин (Метальников, Колмыков) – 35:08 (5x5)   0:4 Сидляров (Паутов, Шэн) – 42:02 (5x5)   0:5 Граовац – 59:05 (5x5)

Завтра, 8 августа, состоятся следующие матчи: «Авангард» — «Адмирал» (15:00 мск), сборная России — СКА (19:30 мск).

Турнирная таблица турнира Sochi Hockey Open:

Турнирная таблица Sochi Hockey Open
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