Генменеджер «Питтсбурга» объяснил, почему клуб решил выменять 33-летнего Эрика Карлссона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас объяснил, почему решил выменять 33-летнего шведского защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона.

«Причина, по которой мы хотели пригласить Эрика, заключалась в том, что, просматривая наш состав и разговаривая с Салли (тренером Майком Салливаном. — Прим. «Чемпионата»), я почувствовал, что нам нужно постоянно улучшать ту часть игры, которая позволяет выводить шайбу из нашей собственной зоны. Эрик — один из элитных игроков в этом отношении в НХЛ. Несмотря на то что ему немного за 30, он продолжает оставаться одним из лучших хоккеистов в НХЛ в плане катания. И, очевидно, его результативность и игра в атаке весьма эффективны», — приводит слова Дубаса The Athletic.