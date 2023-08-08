В «Питтсбурге» рассказали, как проходили переговоры по трёхстороннему обмену Карлссона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал о ходе переговоров по трёхстороннему обмену 33-летнего шведского защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона.

«Это был довольно длительный процесс с «Сан-Хосе», который восходит к моему предыдущему месту работы — «Торонто». С генеральным менеджером «Шаркс» Майком Гриром всегда было легко работать. «Акулы», очевидно, достигли своей цели, получив выбор драфта и большую гибкость, поскольку они направляют свою команду в соответствии с видением Майка.

А потом в конце появились «Монреаль» и генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз. Я думаю, что этот обмен помог им приобрести больше активов, которые они могут либо оставить себе, либо отдать — и привлечь капитал.

Очевидно, это даёт нам гибкость, которой мы хотели добиться. Но также эта сделка принесла в нашу команду Эрика», — приводит слова Дубаса The Athletic.