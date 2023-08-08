В «Питтсбурге» рассказали, как ведущий защитник Летанг отреагировал на переход Карлссона

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас рассказал о реакции ведущего защитника команды Криса Летанга на переход Эрика Карлссона.
«Я никогда не ищу одобрения. Находясь на месте Криса, ты ожидаешь услышать: «Вот о чём мы думаем, Крис. Вот как мы себе представляем, как это работает». Просто чтобы у нас было представление о том, что он думает. Неудивительно, что с Крисом всё было ясно: «Делайте всё, что сделает нас лучше и поможет нам победить».
Игровое время обоих? Я думаю, что оба чрезвычайно хорошо подготовлены. Дух соперничества Криса хорошо известен. Дух Эрика будет выделяться, когда все в команде узнают его. Но в прошлом оба продемонстрировали, что могут выдерживать огромное количество минут на льду. Мы хотим иметь всю информацию относительно этого вопроса, пока будем играть в регулярке.
Я думаю, что это позволяет нам иметь одного из этих двух игроков на льду не менее 50 минут за матч. Но надеюсь, что будет немного меньше.
Я бы не стал классифицировать их просто как оружие в атаке. Они оба отличные универсальные защитники. Кроме того, у нас есть ещё два игрока в лице Маркуса [Петерссона] и Райана Грейвза, которые более известны своей оборонительной игрой слева, так что это даст нам возможность увидеть, какие сочетания подходят лучше всего», — приводит слова Дубаса официальный сайт НХЛ.
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