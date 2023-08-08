93% читателей чешского издания Idnes против того, чтобы Доминик Гашек шёл в политику

Чешские болельщики издания Idnes приняли участие в опросе, должен ли бывший голкипер ряда клубов НХЛ, ХК «Спартак» и сборной Чехии Доминик Гашек пойти в политику. Ранее стало известно, что экс-хоккеист может стать сенатором от чешской правоцентристской политической партии TOP 09.
На момент написания новости в опросе приняли участие 2206 человек. 93% проголосовали против — это 2059 человек. Лишь 7% поддержали идею, чтобы Гашек пошёл в политику. Это 147 человек.
Напомним, чешский вратарь выступал в КХЛ один год — за «Спартак» с 2010 по 2011 год. Гашеку тогда было 45 лет. В регулярном чемпионате чех провёл 46 матчей, в которых одержал 23 победы при 91,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,48. В плей-офф Гашек сыграл четыре матча, а «Спартак» вылетел от СКА — 0-4.
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