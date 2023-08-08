Финский форвард Пулккинен готов вернуться в КХЛ, у Стрёмвалля есть предложение из России

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы ряда иностранных игроков Континентальной хоккейной лиги, высказался о ситуации со шведским нападающим Мальте Стрёмваллем. По словам специалиста, у форварда на руках есть одно предложение из КХЛ. Кроме того, Пилко прокомментировал ситуацию с финским нападающим Теэму Пулккиненом. Хоккеист может вернуться в КХЛ.
«У Мальте Стрёмвалля есть предложение на руках от одного из клубов лиги. Он его рассматривает. Не могу говорить, от какого клуба, но, у кого есть вакансия, всем понятно. Пока всё находится в фазе переговоров. На Мальте претендовал ряд клубов, но мы сделали выбор на одном.
Пулккинен? Если мы получим адекватное предложение, то он будет готов вернуться в КХЛ, я уверен. Он ролевой, специфический игрок. Способен много забивать. Хотя надо помнить про лимит на легионеров в КХЛ», — приводит слова Пилко «РИА Новости Спорт».
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