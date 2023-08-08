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Экс-нападающий «Авангарда» Корбан Найт продолжит карьеру в Швейцарии

Экс-нападающий «Авангарда» Корбан Найт продолжит карьеру в Швейцарии
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Как стало известно «Чемпионату», канадский экс-нападающий «Авангарда» Корбан Найт продолжит карьеру в Швейцарии. Форвард подпишет однолетний контакт с «Берном».

Ранее нападающий принял решение расторгнуть контракт с «Авангардом» по семейным обстоятельствам.

Напомним, в прошлом сезоне Найт принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых забросил 15 шайб и отдал 19 результативных передач, записав на свой счёт 34 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина канадец провёл 15 встреч, набрав 10 (5+5) очков.

Отметим, что «Берн», основанный в 1931 году, выступает в Швейцарской национальной лиге. Клуб 16 раз становился чемпионом страны по хоккею (1959, 1965, 1974, 1975, 1977, 1979, 1989, 1991, 1992, 1997, 2004, 2010, 2013, 2016, 2017, 2019).

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