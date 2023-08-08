Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина

Шведский новичок «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает CapFriendly.
Примечательно, что этому не помешал даже тот факт, что уже бывший клуб защитника «Сан-Хосе Шаркс» удержал 13% зарплаты хоккеиста — $ 1,5 млн. В платёжке «Питтсбурга» Карлссон занимает $ 10 млн.
На втором месте в составе «Пингвинз» по сумме кэпхита капитан команды Сидни Кросби. Третью и четвёртую позицию делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг — оба зарабатывают по $ 6,1 млн. Пятым стал форвард Джейк Гюнцель.
Напомним, сегодня, 6 августа, Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.
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