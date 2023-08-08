Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина

Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком «Питтсбурга», обойдя Кросби и Малкина
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский новичок «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает CapFriendly.

Примечательно, что этому не помешал даже тот факт, что уже бывший клуб защитника «Сан-Хосе Шаркс» удержал 13% зарплаты хоккеиста — $ 1,5 млн. В платёжке «Питтсбурга» Карлссон занимает $ 10 млн.

На втором месте в составе «Пингвинз» по сумме кэпхита капитан команды Сидни Кросби. Третью и четвёртую позицию делят нападающий Евгений Малкин и защитник Крис Летанг — оба зарабатывают по $ 6,1 млн. Пятым стал форвард Джейк Гюнцель.

Напомним, сегодня, 6 августа, Эрик Карлссон перешёл из «Сан-Хосе Шаркс» в «Питтсбург Пингвинз» в результате крупного обмена, в котором принял участие ещё и «Монреаль Канадиенс». В минувшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «акул» при показателе полезности «-25». Он стал обладателем «Норрис Трофи» как лучший защитник сезона-2022/2023.

Материалы по теме
Генменеджер «Питтсбурга» объяснил, почему клуб решил выменять 33-летнего Эрика Карлссона
Материалы по теме
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023