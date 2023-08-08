Форвард СКА рассказал, что находится на связи с «Детройтом»

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением о своём выборе на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году. Российский форвард был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» во втором раунде. Бучельников ушёл под общим 52-м номером. Нападающий также сообщил о том, что находится с «красными крыльями». Тем не менее общение проходит на отстранённые темы.

«Ездил ли на драфт в прошлом году? Нет, он был в Монреале, а у меня канадской визы не было. Да я вообще и не думал о поездке на драфт. Если бы знал, что меня так высоко выберут, то, может быть, полетел.

Выбор во втором раунде стал неожиданностью? Полнейшей. Уже потом скауты «Детройта» сказали, что у них не было выбора в третьем и четвёртом раундах, только во втором, вот они и решили меня взять. Предполагалось, что меня заберут в третьем раунде и позже.

Мои эмоции, когда выбрали? Получилось так, что я перепутал время и не успел включить трансляцию, когда меня выбрали. Мне Никита Чибриков позвонил, поздравил. Я не поверил, говорю ему: «Ты чего смеёшься? Как меня могли так рано выбрать?» Но потом позвонил агент, и я понял, что это правда.

С «Детройтом» на связи? Да, с русским скаутом общаемся. Обычно говорим на отстранённые темы, как моё самочувствие, как у меня дела, как собака и так далее. Хорошо, что нет никакого давления», — приводит слова Бучельникова Sport24.