Форвард СКА рассказал, что находится на связи с «Детройтом»

Нападающий СКА Дмитрий Бучельников поделился мнением о своём выборе на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году. Российский форвард был выбран клубом «Детройт Ред Уингз» во втором раунде. Бучельников ушёл под общим 52-м номером. Нападающий также сообщил о том, что находится с «красными крыльями». Тем не менее общение проходит на отстранённые темы.
«Ездил ли на драфт в прошлом году? Нет, он был в Монреале, а у меня канадской визы не было. Да я вообще и не думал о поездке на драфт. Если бы знал, что меня так высоко выберут, то, может быть, полетел.
Выбор во втором раунде стал неожиданностью? Полнейшей. Уже потом скауты «Детройта» сказали, что у них не было выбора в третьем и четвёртом раундах, только во втором, вот они и решили меня взять. Предполагалось, что меня заберут в третьем раунде и позже.
Мои эмоции, когда выбрали? Получилось так, что я перепутал время и не успел включить трансляцию, когда меня выбрали. Мне Никита Чибриков позвонил, поздравил. Я не поверил, говорю ему: «Ты чего смеёшься? Как меня могли так рано выбрать?» Но потом позвонил агент, и я понял, что это правда.
С «Детройтом» на связи? Да, с русским скаутом общаемся. Обычно говорим на отстранённые темы, как моё самочувствие, как у меня дела, как собака и так далее. Хорошо, что нет никакого давления», — приводит слова Бучельникова Sport24.
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