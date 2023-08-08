В «Питтсбурге» ответили на вопрос, стоит ли ждать новые обмены и подписания

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Кайл Дубас поделился мыслями о будущем сезоне для команды и о трансферной политике «пингвинов».

«Я не ожидаю никаких более серьёзных действий. Никогда нельзя давать никаких обещаний. До начала тренировочного лагеря осталось шесть недель. Я думаю, там будет тот состав, который есть сейчас.

Мы не будем бояться использовать драфт отказов, чтобы добиться финансовой гибкости… Нам нужно оставаться конкурентоспособными. Прямо сейчас у нас есть место для 22 человек на первый матч сезона.

«Предстоит много работы. В прошлом году команда пропустила плей-офф. Мы не ходим вокруг да около. Старались дополнять состав, как могли, и я знаю, что найдутся люди, которые сомневаются в нашем составе. Мы должны выйти и доказать обратное, начиная с первого дня тренировочных сборов», — приводит слова Дубаса официальный «твиттер» «Питтсбурга».