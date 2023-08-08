В «Вашингтоне» заявили, что ведут переговоры об обменах с несколькими командами

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о продлении контракта с нападающим Томом Уилсоном, а также рассказал, что по-прежнему ведёт переговоры по поводу обмена некоторых игроков.
«Я регулярно разговаривал с агентом Уилсона, когда распространялись слухи [о возможном обмене], просто чтобы заверить его, что это не так, что люди распускают ложные слухи. Тем не менее это немного нервирует, когда ты слышишь своё имя, — я предполагаю, что это так, — и я пытался заверить Тома и его представителей, что это не так.
Есть ли шанс подписать свободных агентов на пробный контракт до старта тренировочного лагеря? Посмотрим, куда всё пойдёт, когда мы приблизимся к лагерю. Мы всё ещё разговариваем с агентами. Мы по-прежнему ведём переговоры с несколькими командами о сделке. Так что посмотрим, во что это выльется в конце», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
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