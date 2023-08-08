ИИХФ предложила провести чемпионат Азии и Океании U18 в Узбекистане

Руководители Международной федерации хоккея Айваз Оморканов и Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов провели встречу в рамках обучающего хоккейного лагеря, проводимого в Узбекистане. Мероприятие организовали Олимпийский совет Азии совместно с ИИХФ, в нём принимают участие свыше 100 юных хоккеистов из более чем 30 азиатских стран. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Узбекистана.
В ходе встречи представитель Международной федерации хоккея предложил провести в Узбекистане следующий чемпионат Азии и Океании среди юношей до 18 лет (U18) — в 2024 году. Президент Федерации хоккея Узбекистана поддержал эту идею, выразив заинтересованность в проведении такого мероприятия в стране. Он также отметил, что это событие даст положительный импульс для дальнейшего развития хоккея не только в стране, но и во всей Центральной Азии.
Отмечается, что сейчас сборная команда Узбекистана U18 проводит активную подготовку к новому сезону и учебно-тренировочный сбор в Омске.
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