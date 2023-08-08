Артюхин: я открыт к предложениям, тренерское образование не нужно, когда 30 лет в хоккее

Известный хоккеист Евгений Артюхин рассказал, что не закончил игровую карьеру и готов к предложениям, в том числе на тренерской скамейке.

«Я тренируюсь с игроками КХЛ и НХЛ, поддерживаю себя в форме. Если поступит звонок от клуба, с удовольствием продолжу карьеру. Если не получится играть дальше, то всё равно хотелось бы остаться в хоккее. Я открыт к предложениям — на должности в руководстве, тренерском штабе. Не хотелось бы затягивать эту историю: чувствую в себе энергию и желание, хочется работать на благо команды. Когда ты только закончил карьеру, то проще адаптироваться и найти контакты с игроками и тренерами. Когда понимаешь всю кухню, то можешь донести что-то до тренерского штаба от ребят, подсказать нюансы. У меня даже больше хоккейного опыта, чем у тех, кто давно закончил свою карьеру. Понимаю все мелочи, микронюансы, через которые сам прошёл.

Получил ли тренерское образование? Нет. Я считаю, что тренерское образование и не нужно, когда больше 30 лет провёл в хоккее, отыграл в НХЛ и в КХЛ. Сейчас многие ребята заканчивают карьеру и сразу идут на тренерскую работу, в этом нет проблемы. Но если мы говорим про детский хоккей, где важны педагогические моменты, то да, образование необходимо», — сказал Артюхин в интервью «РБ Спорт».

Артюхин в составе молодёжной сборной России стал чемпионом мира в 2003 году.