Ян Коварж: Мозякин и Зарипов — легенды, мы играли в очень красивый хоккей

Экс-нападающий «Металлурга» Ян Коварж вспомнил о периоде игры с Данисом Зариповым и Сергеем Мозякиным за магнитогорский клуб.
«Нас не сразу поставили вместе, но у нас игра пошла с самого начала. Я поиграл со многими ребятами, но Сергей и Данис – это легенды, мы играли в очень красивый хоккей. Когда уехал из КХЛ, то следил за ними, как у них складывается. Очень рад, что смог поиграть с ними, они всем всё доказали. Данис звал меня на прощальный матч, но я не смогу приехать.
Многое вспоминается за эти четыре года, Данис со всеми дружил, было приятно быть вместе в раздевалке. Самое главное, чтобы он нашёл себя после хоккея. Данис – такой парень, что он обязательно что-нибудь придумает, и у него всё получится. Знаю, что он очень ждёт новый период своей жизни, пусть всё будет удачно и он будет счастливым», — цитирует Коваржа официальный сайт КХЛ.
Коварж — обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» (2014, 2016).
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