Герсонский рассказал, проблема ли то, что ведущие игроки КХЛ приезжают на сборы позже

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, является ли проблемой то, что лидеры клубов КХЛ приезжают на сборы позже остальных.

«Не вижу в этом большой проблемы. Если хоккеисты, которые приезжают на сборы позже, самостоятельно готовились качественно, то им будет нетрудно форсировать события, нагнать партнёров и работать дальше в общем ключе. Если же кто-то больше отдыхал, нежели работал, то им, конечно, будет труднее, но и тут всё решаемо. Во-первых, поможет индивидуальный подход к припозднившимся. Во-вторых, тренер же легко может, к примеру, объединить в одно звено тех, кто начал подготовку позже.

Поначалу им будет непросто, но уже через месяц они будут давать результат. Ведь не стоит забывать, что ни один хоккеист не сможет делать результат все матчи подряд, у любого бывают как удачные, так и неудачные игры. Или, например, главный тренер может поставить «опоздавшего» хоккеиста к двум игрокам, начавшим готовиться сразу. И они, выполняя больший объём работы – «за себя и того парня», помогут партнёру втянуться, войти в сезон и набрать форму. Так что вариаций много, поэтому не стоит опасаться, не стоит ждать каких-то глобальных проблем, стоит относиться к этому философски. Если уж комплектование команды на сезон получилось таким, то с этим ничего не сделаешь, и главный тренер должен приноровиться», — сказал Герсонский в интервью Betonmobile.