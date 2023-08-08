Карандин: из-за грязи в КХЛ молодёжь может побежать за океан

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал, что в Континентальной хоккейной лиге пропускается много грязных силовых приёмов.

«Хоккей в мире становится всё более атакующим, быстрым и чистым. На мой взгляд, мы в КХЛ здесь отстаём, пропускаем много грязных приёмов.

Ровно год назад защитник Емелин сломал молодого Мичкова, тот выбыл на полгода. Меня тогда убеждали, какой Емелин молодец, как жёстко он играет. Но сегодня этого молодца в лиге нет, он никому не нужен, а Мичков после в общем-то потери сезона только пытается вернуться на прежний уровень.

В эти дни на турнире в Сочи опять увидел несколько грязных приёмов, которые арбитры пропустили. Да, не было такого резонанса, как с Мичковым, но в нашем хоккее всё равно много грязи. Она замедляет игру и не позволяет хоккеистам проявлять свои лучшие качества. По сути, выдавливает молодёжь за океан, где хоккей чище и есть возможности для роста. Так что президенту КХЛ пора бить в колокола!

Грязь необходимо жёстко наказывать и убирать из нашего спорта. И именно здесь нужна реформа судейства. Предлагаю подумать над правилом, когда игрок, который наносит сопернику тяжёлую травму, не может вернуться на лёд раньше своей жертвы. Здесь можно ужесточить ответственность и арбитра, который пропускает грубый фол и, по сути, становится виновником этой травмы. Делаешь такую ошибку — тогда сиди без дела вместе с травмированным игроком, пока он не вылечится!

Понятно, что всё это спорные проекты, их нужно обсуждать. Но если с грязью в нашем хоккее не бороться, то после возвращения на мировую арену мы останемся далеко позади конкурентов», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Ранее бывший главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский рассказал, является ли проблемой то, что лидеры клубов КХЛ приезжают на сборы позже остальных.