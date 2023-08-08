«Все пошли по этой ерунде, бред человеческий». Кожевников о гражданстве РФ для легионеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о своём отношении к получению российского гражданства легионерами в КХЛ.

«Давайте сначала с одной стороны зайдём: откуда я могу знать, какое их желание, или это работа агентов. Потому что с нашим ужесточением до трёх игроков, естественно, начинают искать вариант. Я до этого сказал, что если это от души и люди хотят здесь остаться, то это одна вещь, но если эти люди хотят лишь получить на время гражданство, сейчас смотрю, что все пошли по этой ерунде, ну, это бред человеческий. А потом начнут поливать нас, мы же не в первый раз в этом ошибаемся, и многие люди это делали: у нас дают гражданство, потом нас поливают, что безысходность какая-то, мы делаем для того, чтобы что-то спасти. Я против этого. Если они женаты хотя бы на россиянках, это одна вещь, а если они просто берут гражданство, а все родственники остаются в той же юриспруденции, что они и были, считаю, что это неправильно. Если с семьёй, то даём российское гражданство и верим, что вы остаётесь, а так, давать его налево и направо, это неправильно.

Другую вещь ещё скажу о том, что это политически неправильно, мы делаем препоны для наших граждан русских, которые хотят в Россию приехать, а для кого-то, для амбициозных планов какой-то команды мы даём гражданство и работаем над этим, чтоб они получили. Весь смысл в этом!

Получается ли, что лимит на легионеров здесь сыграл особую роль? Здесь надо смотреть, но если дети и жена принимают российское гражданство, я понимаю, это как наши ребята в Канаде принимают вид на жительство и паспорта тоже, надо сказать, через пять лет они получают гражданство в Америке, в Канаде. Но здесь ничего такого нет удивительного. Но когда появляется очень много игроков и все хотят стать россиянами, а их жёны, если они не россиянки, то это будет удивительно», — цитирует Кожевникова «ВсёПроСпорт».

Ранее мнением о выдаче гражданства Российской Федерации иностранным игрокам поделился главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.