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Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан оценил тренерский штаб «столичных»

Генменеджер «Вашингтона» Маклеллан оценил тренерский штаб «столичных»
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о тренерском штабе «столичных».

«Мы были рады подписать контракт с Митчем Лавом и Спенсером [Карбери], двумя действительно хорошими молодыми тренерами, которые ещё долго будут успешны в лиге.

Разговаривая со Спенсером, мы подумали, что важно, чтобы ему помог опытный парень. Кирк Мюллер (тренер нападения. — Прим. «Чемпионата») приносит с собой многое — большой опыт как игрок, большой опыт как помощник тренера. Мы очень хорошо завершили работу по формированию тренерского штаба, и я рад видеть, как это сливается воедино в начале года», — цитирует Маклеллана The Athletic.

Ранее Маклеллан высказался о возрастном составе «Вашингтон Кэпиталз».

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