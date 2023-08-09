Форвард СКА рассказал, что бы он хотел изменить в современной КХЛ

Нападающий СКА Сергей Толчинский оценил введение новых правил в Континентальной хоккейной лиге и пожелал, чтобы летний отпуск был ещё длиннее.
«Насколько сильно новые правила в КХЛ повлияют на саму игру? Штраф за открытую калитку, конечно, плюс, потому что было немало случаев. Правило трёх секунд – тоже плюс, оно ускоряет игру, особенно это хорошо, когда надо отыгрываться. Бывает, соперник в таких ситуациях просто топчется за воротами и его оттуда никак не выгнать. Ну и в принципе это убыстряет игру. Будет интересно посмотреть, как игроки под это подстроятся, потому что я при пересменке люблю раскатиться, подобрать шайбу за воротами. Сейчас, возможно, на это уже будет не хватать времени.
Выходить из отпуска в середине июля – достаточно или можно ещё позже? Я бы, естественно, ещё попозже сделал (смеётся). Сейчас конкуренция возрастает, хоккей стал быстрее, и ты не можешь провести сезон, не поддерживая форму в зале, иначе соперники тебя будут «съедать» на поле. Летом игроки уже намного серьёзнее подходят к сезону, открылось много хороших залов, есть много специалистов по залу, готовиться не проблема. С каждым сезоном летом видишь в зале всё больше хоккеистов. Можно уже так не переживать, что игрок не подготовится самостоятельно летом, и не делать сборы за два месяца. Думаю, с каждым годом чуть позже начинаются сборы и всё идёт к тому, чтобы собираться за месяц», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полную версию эксклюзивного интервью с Сергеем Толчинским читайте на «Чемпионате»:
- 9 августа 2023
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
07:50
-
02:05
- 8 августа 2023
-
23:55
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
23:18
-
23:15
-
23:15
-
23:00
-
22:49
-
22:41
-
22:30
-
22:21
-
22:07
-
21:38
-
21:30
-
21:12
-
20:44
-
20:16
-
20:02
-
19:36
-
19:25
-
19:09
-
18:51
-
18:30
-
18:17