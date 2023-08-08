Бывший голкипер Тим Томас примет участие в праздновании 100-летия «Бостона»
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Обладатель Кубка Стэнли, двукратный обладатель трофея «Везина Трофи» и победитель «Конн Смайт Трофи» Тим Томас примет участие в праздновании 100-летия «Бостон Брюинз», сообщает Boston Hockey Now.
«С нетерпением жду празднования и встречи со старыми товарищами по команде. Похоже, «Брюинз» запланировали много захватывающих событий, и это должен быть весёлый сезон», — заявил Томас.
Томас провёл в «Бостоне» восемь сезонов и 378 матчей, в которых одержал 196 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48.
Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги станет для «Бостон Брюинз» юбилейным, 100-м в истории. По этому поводу клуб разработал «юбилейный герб», который будет нашит на майки «Брюинз».
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