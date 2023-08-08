Форварды «Ак Барса» Радулов, Жафяров и Яшкин посетили матч футбольного «Рубина»

Нападающие «Ак Барса» Александр Радулов, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин посетили матч Фонбет Кубка России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Победу во встрече одержали гости со счётом 1:0.
Фото: ФК «Рубин»
Фото: ФК «Рубин»
В завершившемся регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи Радулов забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков и став третьим в списке лучших бомбардиров КХЛ.
Жафяров в прошлом сезоне сыграл за армейцев 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка.
Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.
- 8 августа 2023
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