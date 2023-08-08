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«В плей-офф он должен изменить своё мышление». The Athletic — об игре Панарина

«В плей-офф он должен изменить своё мышление». The Athletic — об игре Панарина
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Журналист Артур Стейпл в статье на портале The Athletic ответил на вопрос, является ли российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин недооценённым игроком клуба.

«У Панарина ярко противоположные отношения среди болельщиков. Я буду придерживаться того, о чём уже много писал: без Панарина «Рейнджерс» не получат тех результатов в регулярном чемпионате, которые были у них последние два года. Но в плей-офф он должен изменить своё мышление», — написано в статье.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 встречах. Нападающий «Рейнджерс» забросил 29 шайб и отдал 63 результативные передачи, став лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате. В плей-офф форвард сыграл семь матчей, в которых отдал два ассиста.

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