Ротенберг оценил грубый силовой приём игрока СКА на 17-летнем форварде сборной России

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о грубом силовом приёме защитника армейцев Ивана Выдренкова на 17-летнем нападающем сборной России Максиме Великове.
«Эпизод с грязным хитом Выдренкова на Великове? Вы немного путаете, есть силовой хоккей, есть грязный.
Давайте конкретно разберём. Оценку грязного и чистого хоккея дают судьи. В этом эпизоде игрок не бил локтем в голову, он попал плечом в голову игроку, который намного его ниже. Судьи поступили правильно, дали удаление.
Мы за честный хоккей, здесь всё правильно. Когда судьи будут удалять за зацепы, за грязные тычки в спину исподтишка. Когда Танкова ударили в спину и он улетел головой в борт, его увезли в больницу, никто не задавал вопросов. За его жизнь боролись хирурги, нам повезло, что мы нашли хирурга, который смог быстро провести ему операцию. Помогли уважаемые люди, которые сразу подключились к этому вопросу.
А какая ответственность у других, у судей? В тот момент они где-то отдыхали, а Танков попал в больницу. Каждый должен заниматься своим делом и нести ответственность. В этом эпизоде судьи поступили правильно, дай бог, так будет дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
По итогам эпизода Выдренков получил 7 (2+5) минут штрафа.
- 8 августа 2023
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