Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона»

Кожевников оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона»
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о вероятности ухода капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из клуба.

«Вряд ли Овечкин захочет куда-то уйти из-за омоложения состава «Вашингтона». У него контракт, и очень хороший контракт. И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни всё бывает, но такой поворот маловероятен», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.

Напомним, за 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.

Материалы по теме
Генменеджер «Вашингтона» о трансферах: для Ови важно, чтобы мы дали шанс бороться за кубок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023