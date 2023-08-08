Кожевников оценил вероятность ухода Овечкина из «Вашингтона»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о вероятности ухода капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из клуба.
«Вряд ли Овечкин захочет куда-то уйти из-за омоложения состава «Вашингтона». У него контракт, и очень хороший контракт. И Саша по своей натуре патриот. В том числе и патриот клуба. В жизни всё бывает, но такой поворот маловероятен», – сказал Кожевников в интервью Vprognoze.ru.
Напомним, за 18 лет в НХЛ Овечкин забросил 822 шайбы. Нападающий «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отставая от Уэйна Гретцки на 72 гола.
Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.
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