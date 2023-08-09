Вратарь «Бостона» Свейман: никому не пожелаю пройти через арбитражные слушания

Вратарь «Бостона» Джереми Свейман высказался о своём отношении к арбитражному слушанию по контракту. В результате арбитража голкипер получил контракт с «Бостоном» сроком на один сезон и зарплатой $ 3,475 млн. Изначально хоккеист хотел получать $ 4,8 млн за сезон, «Брюинз» давали $ 2 млн.

«В этом процессе нет ничего страшного, многие хоккеисты проходят через этот процесс. Но я не хочу проходить через него ещё раз и никому из друзей и партнёров по команде не желаю испытать это.

Это бизнес. Я хотел использовать все возможности и сделал всё, что в моих силах, чтобы остаться в «Бостоне», – цитирует Свеймана The Athletic.

По своему предыдущему контракту 24-летний вратарь получал $ 925 тыс. в год. Свейман провёл в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги 37 матчей, отразив 92% бросков при коэффициенте надёжности 2,27. В его активе также две игры в плей-офф.