Прошкин: Зарипов мог обыграть так, что партнёры по команде будут подкалывать в раздевалке

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин рассказал об игре вместе с нападающим Данисом Зариповым и против него. Сегодня в Казани состоится прощальный матч 42-летнего форварда, завершившего карьеру.
«Играть с ним было одно удовольствие. Он парень забивной, нужно было лишь доставить ему шайбу, и он забьёт, а иногда даже заведёт её в ворота. Против него было, конечно, тяжело, но когда играешь против таких мастеров, то и сам растёшь.
Когда были соперниками, всегда старался быть очень внимательным против Даниса, ждал какого-то подвоха от него – он мог обыграть так, что тебе станет стыдно и партнёры по команде будут подкалывать в раздевалке.
Желаю Данису найти себя после хоккея в той сфере, которая будет ему интересна. Кто-то становится спортивным руководителем, у него есть бизнес, может быть, ещё на каком-то поприще покажет себя. Желаю ему двигаться дальше, расти и побеждать по жизни так же, как он делал это на льду», — цитирует Прошкина официальный сайт КХЛ.
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