Третьяк — о проведении Кубка Дружбы: это будут яркие и принципиальные матчи

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал идею проведения международного турнира «Евро-Азиатский Кубок Дружбы», в котором примут участие клубы Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана.

«Прошедший в декабре турнир с участием лучших клубов Экстралиги и ВХЛ доказал свою состоятельность — полные трибуны в белорусском Жлобине стали свидетелями бескомпромиссного хоккея. В этом году принято решение расширить не только формат турнира, но и географию участников. Клубы из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана в двухраундовом противостоянии будут выявлять сильнейшего. Это будут яркие и принципиальные матчи, которые дадут неоценимый опыт хоккеистам, а всем любителям хоккея подарят живые эмоции от классного хоккея», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХРБ.