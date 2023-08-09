Московское «Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Эриком О'Деллом
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Московское «Динамо» продлило контракт с канадским форвардом Эриком О'Деллом. Как сообщает пресс-служба московского клуба, контракт с нападающим рассчитан на один сезон.
В прошедшем регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ О'Делл набрал 31 (16+15) очко за 35 матчей. В плей-офф на счету 32-летнего нападающего 7 (5+2) очков в шести матчах серии с «Торпедо».
Суммарно за «Динамо» канадский форвард провёл 95 матчей, в которых набрал 78 очков — забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи.
В КХЛ О'Делл, помимо «Динамо», выступал за «Сочи», «Металлург» и «Сибирь». Всего в лиге канадский форвард провёл 323 матча в регулярных чемпионатах и набрал 199 (93+106) очков. В плей-офф на счету нападающего 21 (10+11) очко в 28 матчах.
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