Защитник Никита Хлыстов заключил пробный контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.
В середине прошлого сезона-2022/2023 КХЛ «Северсталь» поместила 29-летнего защитника в список отказов и расторгла контракт с Хлыстовым.
Напомним, Хлыстов стал игроком череповецкого клуба в сезоне-2021/2022. За «Северсталь» защитник сыграл за два года в сумме 33 матча, в которых набрал 8 (2+6) очков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Хлыстов сыграл в 340 играх, в которых забросил девять шайб и отдал 29 результативных передач при показателе полезности «-38».
В текущее межсезонье «Куньлунь» назначил главным тренером Виктора Игнатьева, который был ассистентом Грега Айрленда в сборной Китая. Кроме того, он трижды работал со сборной Латвии — в том числе на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
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