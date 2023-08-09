Сопин: О’Делл — сердце и мотор команды как на льду, так и за его пределами
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал подписание нового однолетнего соглашения с канадским нападающим Эриком О’Деллом.
«Очень рады, что Эрик О’Делл сделал правильный выбор и остался с нами. Его роль в команде очень велика. Неоднократно говорили, что он — сердце и мотор команды как на льду, так и за его пределами. Эрик прилетел в отличной физической форме, поэтому уже сегодня он отправился с командой в Уфу на турнир. Думаю, что все шансы увидеть его в игре есть. Решение за тренерским штабом», — цитирует Сопина пресс-служба московского клуба.
Суммарно за «Динамо» канадский форвард провёл 95 матчей, в которых набрал 78 очков — забросил 36 шайб и отдал 42 результативные передачи.
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