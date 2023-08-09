Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: не нравится, когда принимают гражданство РФ, чтобы получить какие-то дивиденды

Плющев: не нравится, когда принимают гражданство РФ, чтобы получить какие-то дивиденды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, как относится к получению иностранными хоккеистами российского гражданства.

«Видимо, хоккеистов устраивает наша страна, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто — хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.

Мне не нравится, когда получают гражданство, поиграв в клубе или за сборную России, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываются от него и уезжают обратно. Двойного гражданства быть не должно. Ты принял российское, значит, будь любезен быть гражданином нашей страны. У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.

Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», — цитирует Плющева Legalbet.

Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил спортивное гражданство России. Он не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную России. Процедуру получения гражданства РФ планируют пройти ещё несколько иностранных хоккеистов КХЛ.

Материалы по теме
Защитник московского «Динамо» Менелл получил российское спортивное гражданство
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023