Плющев: не нравится, когда принимают гражданство РФ, чтобы получить какие-то дивиденды

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, как относится к получению иностранными хоккеистами российского гражданства.
«Видимо, хоккеистов устраивает наша страна, наши традиционные ценности, работа. Они же не бомжевать сюда приезжают. Должна быть веская причина: любовь к России, к людям, может, женился на российской девушке, а не просто — хочу играть в хоккей или футбол. Если у них есть причина и желание, я не против.
Мне не нравится, когда получают гражданство, поиграв в клубе или за сборную России, чтобы получить какие-то дивиденды. Потом берут, отказываются от него и уезжают обратно. Двойного гражданства быть не должно. Ты принял российское, значит, будь любезен быть гражданином нашей страны. У нас уже есть один бразильский вундеркинд. Поиграл за сборную, уехал, сейчас снова вернулся и хочет за «Зенит» играть. Конечно, это некрасиво и плохо.
Возможности коммерции и бизнеса нужно исключать. Юристы должны прописывать параметры, чтобы было понятно, временщик ты или останешься жить в России и после завершения карьеры», — цитирует Плющева Legalbet.
Ранее стало известно, что защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл получил спортивное гражданство России. Он не будет считаться легионером в КХЛ и сможет играть за сборную России. Процедуру получения гражданства РФ планируют пройти ещё несколько иностранных хоккеистов КХЛ.
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