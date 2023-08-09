Кожевников: в «Салавате» по-прежнему шутки и прибаутки да нелепые ролики из раздевалки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников критично оценил селекцию и состав «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ. Специалист считает, что уфимский клуб нуждается в усилении состава, иначе показать хорошие результаты в новом сезоне КХЛ будет сложно.

«Так я же уже говорил в прессе — лишь один легионер в составе, вялая селекция, угроза синдрома второго сезона для молодёжи, которая смогла выстрелить в прошлом сезоне, но которая, подозреваю, немного просядет. Был уверен, что Уфа с её сырым составом в последние недели попытается укрепиться. Но пока ничего подобного!

Это «Динамо» активничает на рынке, Омск сохраняет Ткачёва и подписывает Спунера, даже «Магнитка» недавно зацепила какого-то североамериканца. А в «Салавате» по-прежнему разве что шутки и прибаутки. Почтовые письма о присвоении гражданства человеку по фамилии Хо-Сэнг, такие же нелепые ролики из раздевалки, а из плюсов — разве что новая форма, пусть и ядовитого цвета.

Башкирские болельщики жалуются, что я выбрал их команду целью в этом сезоне? Наоборот, у меня симпатии к «Салавату». На протяжении ряда лет это была одна из самых атакующих и техничных команд Востока, хранитель ещё наших традиций. Но в последнее время, к сожалению, что-то нарушилось. Не молчать же об этом.

Что посоветую «Салавату»? Просыпаться. Много критиковал «Авангард», там тоже нервно реагировали, но вы посмотрите, как этот клуб вывернулся в истории с Ткачёвым и как оперативно заменил захандрившего Найта на другого североамериканского центрального — Спунера. В Омске Антон Курьянов и игроком был с хитринкой, и менеджером, видно, тоже. Ещё неделю назад мне казалось, что у «Авангарда» в этом сезоне будет такой же разобранный состав, как у «Салавата», а потолок этих клубов — первый раунд плей-офф. Но Омск за считанные дни сделал большой шаг вперёд. Отличный пример для Уфы!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Завтра, 10 августа, «Салават Юлаев» начнёт домашний предсезонный турнир на Кубок Республики Башкортостан. Соперниками уфимцев в турнире будут «Автомобилист», «Металлург» и московское «Динамо». Первый матч турнира уфимцы проведут 10 августа с «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 мск.