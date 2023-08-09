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«Барыс» представил состав на предсезонный турнир в Казани

«Барыс» представил состав на предсезонный турнир в Казани
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«Барыс» представил состав на предсезонный турнир «Кубок ТАНЕКО — 2023», который пройдёт в Казани с 10 по 14 августа.

Вратари: Никита Бояркин, Эдвард Паскуале, Андрей Шутов;

защитники: Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Самат Данияр, Мади Диханбек, Кирилл Никитин, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Кирилл Полохов, Давид Скленичка, Егор Шалапов;

нападающие: Алихан Асетов, Райли Барбер, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Джозеф Лабейт, Батырлан Муратов, Алихан Омирбеков, Понтус Оберг, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.

Напомним, кроме астанинской команды, в турнире примут участие «Ак Барс», «Локомотив» и «Трактор».

Календарь «Кубка ТАНЕКО»
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