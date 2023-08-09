THW: «Рейнджерс» должны найти таких партнёров по звену для Панарина, которые раскроют его

Журналист Брайан Абате в статье на сайте The Hockey Writers рассказал, что должен сделать «Нью-Йорк Рейнджерс», чтобы улучшить игру российского форварда Артемия Панарина.

«Рейнджерс» нужно найти партнёров по звену, которые помогут Панарину улучшить свою игру в равных составах в этом сезоне. Это может означать, что он будет играть вместе с молодыми форвардами Хитилом и Какко. Лавиолетт также мог бы поставить Панарина вместе с Зибанеджадом, который является отличным двусторонним центром и должен набирать около очка за игру. В любом случае им нужно найти комбинацию, которая сработает лучше, чем Панарин и Трочек в прошлом сезоне.

После очень успешного сезона как для Панарина, так и для «Рейнджерс» в сезоне-2021/2022 оба сделали шаг в неправильном направлении в сезоне-2022/2023. Это будет ключевой год, так как команда надеется доказать, что она настоящий претендент на Кубок Стэнли, а их звёздный вингер пытается оправиться от своего тяжёлого выступления в плей-офф.

«Рейнджерс» нужно, чтобы Панарин показал себя с лучшей стороны, чтобы раскрыть свой потенциал, поэтому они должны найти партнёров по команде, которые раскроют в нём всё лучшее», — сказано в статье.