Третьяк: Зарипов — уникальный и легендарный человек, который играл в стиле Харламова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал об уникальности Даниса Зарипова и оценил вероятность работы бывшего нападающего в ФХР.
«Данис Зарипов – пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды выигрывал чемпионаты мира, а также их серебряный и бронзовый призёр. Зарипов – уникальный и легендарный человек, который играл в стиле Харламова, можно так сказать. У него есть такие нотки. Умный, грамотный и необыкновенный хоккеист.
Вижу ли Зарипова генменеджером или работником ФХР? Самое главное, что он хочет, он у нас ещё и бизнесмен. Может, сначала он захочет быть детским тренером, а потом команду возглавит. Всё в его руках, пожелаем ему удачи», – передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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