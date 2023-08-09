Мэр финского Тампере Куммола: Третьяк до сих пор мне друг

Мэр финского города Тампере и почётный член совета Международной федерации хоккея Калерво Куммола рассказал про общение с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком.
«Я не думаю, что это плохо, что какой-то контакт поддерживается. Третьяк до сих пор мне друг, и не он начал спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Мы общаемся в дни рождения и на Рождество», — цитирует Куммола финское издание Ilta-Sanomat.
Ранее председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея Андерс Ларссон заявил, что категорически против выступления сборных России и Беларуси во время конфликта на Украине. В конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах.
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