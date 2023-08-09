«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова

«Ак Барс» на церемонии в преддверии прощального матча Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены».
Отметим, что чей-либо номер был выведен из обращения впервые в истории «Ак Барса».
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.
Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, что Зарипов внесён в Книгу почёта Казани.
- 9 августа 2023
-
20:40
-
20:27
-
20:11
-
19:55
-
19:43
-
19:37
-
19:15
-
18:56
-
18:45
-
18:34
-
18:31
-
18:29
-
18:25
-
18:22
-
18:17
-
18:14
-
18:12
-
18:08
-
18:06
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:12
-
17:00
-
16:34
-
16:24
-
16:18
-
16:02
-
15:45
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:50