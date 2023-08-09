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«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова

«Ак Барс» вывел из обращения номер Даниса Зарипова
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«Ак Барс» на церемонии в преддверии прощального матча Даниса Зарипова навсегда вывел 25-й номер хоккеиста из обращения. Стяг с майкой экс-хоккеиста был поднят под своды «Татнефть-Арены».

Отметим, что чей-либо номер был выведен из обращения впервые в истории «Ак Барса».

Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств. Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Зарипов сыграл за «Ак Барс» 15 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ форвард сыграл 817 матчей, в которых набрал 685 (292+393) очков.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин рассказал о том, что Зарипов внесён в Книгу почёта Казани.

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