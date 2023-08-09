Валентин Пьянов: из «Сибири» в 19 лет меня выгонял всё тот же Фастовский

Нападающий «Авангарда» Валентин Пьянов рассказал о своём периоде игры за «Сибирь» и о работе с генменеджером новосибирского клуба Кириллом Фастовским.
«Можно ли сказать, что за два года в Новосибирске наконец раскрылся? Не скажу, что я прямо раскрылся, но шаг вперёд точно сделал. По приходе в «Сибирь» ведь тоже были большие сомнения, потому что меня оттуда в 19 лет выгнали — тот же самый Кирилл Фастовский. Конечно, сейчас уже с улыбкой вспомнили это.
Наверное, я просто повзрослел, по-другому стал смотреть на жизнь, на тренировочный процесс, на хоккей в целом. Стал больше времени уделять восстановлению, прислушиваться к опыту легионеров, с которыми играл, ребят из НХЛ. Например, с Ильёй Михеевым поддерживаю общение. Сейчас я один из самых возрастных в команде, и я понимаю, что это накладывает большую ответственность. Нужно вести парней за собой, подавать пример», — приводит слова Пьянова сайт КХЛ.
Ранее Пьянов рассказал о работе с тренерами Евгением Корноуховым, Бобом Хартли и Андреем Мартемьяновым.
- 9 августа 2023
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