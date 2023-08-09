Игорь Ларионов подробно рассказал о предсезонных сборах «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов рассказал о состоянии хоккеистов нижегородского клуба на предсезонных сборах.

«Все игроки приехали на сборы в хорошем состоянии. Это очень радует. Не пришлось тратить время, чтобы кого-то вводить в состояние, которое должно быть у хоккеистов в начале августа. Впечатляет быстрота: сегодня все, кто проходил тесты, уложились в нормативы. В прошлом году такого не было. Поэтому мы сразу начали готовиться к сезону, работать над интенсивностью ног и головы — ребята должны быстро думать.

Мы довольны первыми четырьмя днями. Сыграли три двухсторонних матча и увидели, что у хоккеистов проявляются те качества, которые мы от них требуем: быстрые передачи, поддержка, отбор с места потери шайбы. Будем стремиться улучшать те вещи, которые начали делать в прошлом сезоне, улучшать качество. Прежде всего, качество решений.

Много или мало 39 человек на сборах? Хотелось бы 75. Но мы сейчас находимся не в той экономической ситуации, чтобы приглашать на сборы столько хоккеистов. Поэтому сделали два состава, чтобы каждого посмотреть в игре. При этом в каждом составе по три звена — соответственно ни у кого нет жалоб на малое количество игрового времени. С этим мы идём к двум матчам с «Амуром», которые проведём в Новогорске двумя составами, контуры которых вы сегодня видели на тренировке. Дальше у нас по плану «Химик» и три домашние игры подряд. Не буду пока раскрывать наши планы на эти матчи. Звучит довольно жестоко — пять игр за шесть дней. Но поверьте, мы никого не хотим нагрузить или перегрузить. Гарантируем, что будет интересно на всех играх. Будут сюрпризы, про которые мы не хотим заранее рассказывать. В этих встречах мы определим, кто остается в команде, кто делает шаг в сторону «Чайки», а кого отправляем в «Дизель». Мы не будем держать в запасе много людей, которые не будут играть. В составе будет 23-24 человека максимум. Нам нужно, чтобы хоккеисты были «на ходу», чтобы в случае необходимости они могли безболезненно войти в состав», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

Ранее о задачах «Торпедо» на предстоящий сезон рассказал нападающий Алексей Кручинин.