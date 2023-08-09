«Торонто» подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли голкипером Джонсом

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с голкипером Мартином Джонсом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год на сумму $ 875 тыс.

В минувшем сезоне Джонс в 48 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги за «Сиэттл Кракен» пропустил 131 шайбу при 88,7% отражённых бросков. В плей-офф Кубка Стэнли вратарь появился на льду в одном матче.

В сезоне-2013/2014 Джонс стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз». Всего на счету 33-летнего голкипера 11 сезонов в НХЛ и 444 сыгранных матча с 225 победами. В 2015 году в составе сборной Канады Мартин стал чемпионом мира.

Ранее журналист The Athletic Джеймс Миртл рассказал об отношениях российского голкипера Ильи Самсонова и «Торонто Мэйпл Лифс» после арбитража, в результате которого хоккеист получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.