«Ничего не буду загадывать». Ковальчук — о том, сможет ли сыграть за «Спартак» в КХЛ

Бывший нападающий сборной России Илья Ковальчук оценил возможность сыграть за «Спартак» в КХЛ.

«Видео моих тренировок в зале – это только начало. Мой цикл подготовки обычно идёт четыре недели. Есть ли шанс, что я сыграю за «Спартак» хотя бы в плей-офф? Не знаю, ничего не буду загадывать. Тем более сейчас в «Спартак» пришёл хороший тренер, набрали хороших ребят. Алексея Юрьевича вчера видел, мы разговаривали, он доволен тем, кто в команде. Дай бог им удачи. Надеюсь, «Спартак» попадёт в плей-офф.

Что скажу по поводу СКА и «Авангарда»? Летом мало следил, сейчас видел чуть-чуть предсезонные игры. Рано ещё говорить. СКА усилился, те же Толчинский и Гриц перешли в команду. Казань тоже, думаю, будет одним из претендентов», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.